الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

تطعيم 55% من السكان فوق 12 عاما بأميركا

صربيا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

إغلاق جزئي في تونس العاصمة

الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة

تحرير 1318 مخالفة لأوامر الدفاع خلال حزيران

الاردنيون على موعد مع احداث هامة الليلة

تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

تعليمات جديدة للزكاة في الأردن

الحكومة تتراجع عن قرار

الخارجية تعلن رسميا رفع قيود السفر الاوروبية عن الأردن

الخميس، 01-07-2021 09:54 م

الاردنيون على موعد مع احداث هامة الليلة

520216212714108810812


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دخلت، مساء الخميس، قرارات حكومية جديدة حيز التنفيذ، ضمن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لفتح القطاعات، التي حددتها في الأول من تموز/يوليو، وفق خطة الوصول إلى صيف آمن.اضافة اعلان


وتشمل القرارات الجديدة، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد في جميع المحافظات، ما عدا مناطق المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا)، التي ستشهد إلغاء للحظر بنوعيه الجزئي والشامل.

وأعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، أنه "اعتبارا من 1 تموز/ يوليو 2021 واستنادا لقرارات الحكومة فإنه لن يتم السماح للزوار بدخول مدينة العقبة عبر المراكز الجمركية ، والتي تشمل وادي اليتم ووادي عربة أو عبر المعابر الحدودية أو المطار إلا للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى من المطعوم ومرور 21 يوما على تلقيها أو فحص pcr قبل الوصول بمدة 72 ساعة لمن هم أعمارهم فوق 6 سنوات".

ويسمح لمعظم القطاعات المغلقة في الفترة الحالية للعمل، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج أوقات الحظر وبطاقة تشغيلية 100%، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بنسبة 100% وبكافة مرافقها.

واعتبارا من الخميس، تستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات عملها بعد توقف دام أكثر من عام لإجراءات حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تسمح الخطة حضور 50% من الأشخاص لكل حفل، على أن لا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620212019056337062880

تحرير 1318 مخالفة لأوامر الدفاع خلال حزيران

eeeeee

تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

5202121431474259499

تعليمات جديدة للزكاة في الأردن

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

الحكومة تتراجع عن قرار

الخارجية

الخارجية تعلن رسميا رفع قيود السفر الاوروبية عن الأردن

220211174129492046600

الحكومة تُضيف مادة جديدة الى قائمة المخدرات بالاردن

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2)

الصحة : فتح القطاعات معتمد على تلقي المطعوم

vTU8k0Tz6kzsszeeRFRQ0DFBZqy1a8mlsMek06sv

بالفيديو.. موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد هوياتهم

8202028184024685230352

وزارة العمل تدعو منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بالإجراءات الوقائية

60be67d577feb

منع التدخين في المناطق الداخلية للمنشآت

520215141955757526770

مخالفة 82 منشأة و72 فردا خلال 6 ايام