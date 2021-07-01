الاردنيون على موعد مع احداث هامة الليلة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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دخلت، مساء الخميس، قرارات حكومية جديدة حيز التنفيذ، ضمن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لفتح القطاعات، التي حددتها في الأول من تموز/يوليو، وفق خطة الوصول إلى صيف آمن.وتشمل القرارات الجديدة، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد في جميع المحافظات، ما عدا مناطق المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا)، التي ستشهد إلغاء للحظر بنوعيه الجزئي والشامل.وأعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، أنه "اعتبارا من 1 تموز/ يوليو 2021 واستنادا لقرارات الحكومة فإنه لن يتم السماح للزوار بدخول مدينة العقبة عبر المراكز الجمركية ، والتي تشمل وادي اليتم ووادي عربة أو عبر المعابر الحدودية أو المطار إلا للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى من المطعوم ومرور 21 يوما على تلقيها أو فحص pcr قبل الوصول بمدة 72 ساعة لمن هم أعمارهم فوق 6 سنوات".ويسمح لمعظم القطاعات المغلقة في الفترة الحالية للعمل، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج أوقات الحظر وبطاقة تشغيلية 100%، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بنسبة 100% وبكافة مرافقها.واعتبارا من الخميس، تستأنف صالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات عملها بعد توقف دام أكثر من عام لإجراءات حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تسمح الخطة حضور 50% من الأشخاص لكل حفل، على أن لا يتجاوز العدد 100 شخص لكل حفلة بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.