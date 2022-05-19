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الخميس، 19-05-2022 09:04 ص

الاستهلاكية المدنية: ارتفاعات ستشهدها أسعار السلع من 5-10 %

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن ارتفاعات ستشهدها أسعار السلع في الاستهلاكية المدنية. اضافة اعلان


وبين القضاة في تصريحات للتلفزيون الأردني، ان الارتفاعات سوف تكون بنسب بسيطة وستتراوح بين 5-10% في المعدل العام، مبينا أن الارتفاعات ستطال جميع السلع الغذائية وغيرها.

ونوه بأن ارتفاع أسعار السلع في المؤسسة سيكون أقل من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى العقود الموقعة مسبقا مع الموردين، إضافة إلى مخزون الاستهلاكية المدنية، خاصة من المواد الأساسية (سكر، أرز، زيوت نباتية، حليب البودرة) يكفي لمدة 4 أشهر، وبالتالي فإن الانعكاس العالمي على أسعار تلك السلع لن يكون خلال فترة قريبة.

وأضاف أن المؤسسة تشتري بضائعها من منتجين ووكلاء محليين أردنيين، منوها بأن المؤسسة كغيرها من الأسواق التجارية في الأردن ستتأثر بارتفاع أسعار السلع العالمي.

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