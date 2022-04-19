الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تصادم 3 مركبات بالمدينة الرياضية ولا إصابات - صور

الثلاثاء، 19-04-2022 04:46 م

الحنيطي: حرس الحدود تقف بالمرصاد أمام كل عابث بأمن الوطن

0L5A0001


الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة أمن الحدود، ورفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته أمس الاثنين، لكتيبة حرس الحدود/ 4 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، حيث شاركهم مأدبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مبديا اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.


وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على واجهة الكتيبة، واطلع على آلية عمل الأبراج وأجهزة المراقبة المستخدمة في الكتيبة، معرباً عن ثقته بقدرات منتسبي وحدات حرس الحدود بالوقوف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره بكل قوة وحزم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
52969912-الملك-عبدالله-الثاني

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

فضل_الالتزام_بتناول_السحور

نصيحة رمضانية من الدفاع المدني حول وجبة السحور

image

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

image (30)

الزراعة تدعم جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي

e72583c0-e12e-45d3-9147-17d68eba4cf5

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

main_image625ea8b15ff42

الطاقة بصدد تقديم منحة لبلديات الشمال لتركيب 40 ألف وحدة إنارة

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

1479 أردنيا وأسرهم غادروا أوكرانيا عبر الحدود المجاورة لها

62386a177d0c5

الخصاونة يهدد المغالين في الأسعار بالعيون الحمراء

326014_48_1624857624

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

0L5A4647

101 مرشح يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في إربد

FOWnFbfXwAQo1_r

الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

حقل-السرحان

البترول الوطنية: نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان ممتازة جدا