الحنيطي: حرس الحدود تقف بالمرصاد أمام كل عابث بأمن الوطن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة أمن الحدود، ورفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

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جاء ذلك خلال زيارته أمس الاثنين، لكتيبة حرس الحدود/ 4 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، حيث شاركهم مأدبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مبديا اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على واجهة الكتيبة، واطلع على آلية عمل الأبراج وأجهزة المراقبة المستخدمة في الكتيبة، معرباً عن ثقته بقدرات منتسبي وحدات حرس الحدود بالوقوف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره بكل قوة وحزم.