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السبت، 14-08-2021 04:52 م

الاستهلاكية المدنية تقدم حوافز لحاملي شعار صنع في الأردن

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن المؤسسة تعطي الصناعات الأردنية الأولوية في الشراء من خلال العطاءات المختلفة التي تطرحها لتوفير المواد التي يجري بيعها بمختلف أسواقها.

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وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان، اليوم السبت، أشار القضاة الذي بعث كتابا رسميا تضمن الحوافز التي ستقدمها المؤسسة للشركات التي تحمل شعار "صنع في الأردن"، إلى أن المنتجات المحلية تشكل أكثر من 82 بالمئة من اجمالي السلع المتواجدة بأسواقها.


وأكد القضاة أن المنتجات الصناعية الأردنية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات مرتادي أسواق المؤسسة من حيث الجودة والسعر، مشددا على التزام المؤسسة بتطبيق بلاغات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات التي تطرحها.


وأوضح أن المؤسسة وادراكا منها لأهمية الصناعة الأردنية في التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، فقد قررت تقديم جملة من الحوافز والمزايا الإضافية للمنتجات الأردنية التي تحمل "صنع في الأردن"، وبمقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الصناعية الحاصلة على الشعار وكذلك إعطاء الشركات الصناعية الحاصلة على شعار الحملة ميزة إضافية بالعطاءات التي تطرحها.


وبين القضاة أن المؤسسة قررت كذلك إعطاء هذه الشركات ميزة عرض منتجاتها بالأماكن المميزة والأكثر رواجا داخل أسواقها والسماح لها بالترويج لمنتجاتها في المساحات الأكثر ازدحاما داخلها وعلى أبوابها مجانا، وقبول أكياس تسوق تتضمن المعلومات الخاصة بهذه الشركات.

 

 




 

 


 

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