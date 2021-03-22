الاستهلاكية المدنية: لا رفع للأسعار

الوكيل الاخباري -

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قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن المؤسسة اتخذت قراراً بتثبيت أسعار بيع المواد الاساسية " الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر والأرز متوسط الحبة" حتى نهاية شهر رمضان المبارك مضيفاً أن جميع أسعار البيع في المؤسسة الاستهلاكية ثابتة .وأضاف القضاة أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية مستعدة لتسيير أسواق متنقلة لبعض المناطق النائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة لوجستية لتأمين المواد والتخفيف على المواطن كما و اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل من خلال تحديد الأصناف التي يقبل عليها المواطن في الشهر الفضيل و توريد الأصناف وطرحها عقب اجتيازها الفحوص المخبرية اللازمة وبأسعار منافسة.