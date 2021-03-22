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الإثنين، 22-03-2021 06:30 م

الاستهلاكية المدنية: لا رفع للأسعار

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية  سلمان القضاة إن المؤسسة اتخذت قراراً بتثبيت أسعار بيع المواد الاساسية " الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر والأرز متوسط الحبة" حتى نهاية شهر رمضان المبارك مضيفاً أن جميع أسعار البيع في المؤسسة الاستهلاكية ثابتة .
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وأضاف القضاة أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية مستعدة لتسيير أسواق متنقلة لبعض المناطق النائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة لوجستية لتأمين المواد والتخفيف على المواطن  كما و اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل من خلال تحديد الأصناف التي يقبل عليها المواطن في الشهر الفضيل و توريد الأصناف وطرحها عقب اجتيازها الفحوص المخبرية اللازمة وبأسعار منافسة.

 




 

 


 

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