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الإثنين، 22-04-2024 10:43 ص

الاشغال: بدء صيانة طريق عمان جرش ضمن لواء عين الباشا

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الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفيذ أعمال صيانة عامة للطريق الرئيسي عمان-جرش ضمن حدود لواء عين الباشا من مدخل شارع البتراء ولغاية نهاية الجسر.اضافة اعلان



وقالت الوزارة إن أعمال الصيانة تشمل إجراء أعمال الكشط اللازمة في الأجزاء المحددة وحسب المواصفات الفنية وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية ساخنة وتنفيذ أعمال الترقيعات اللازمة بخلطة اسفلتية ساخنة لتحقيق الاستوائية على الطريق.


وأضافت أن أعمال المشروع الذي يعد أول مشروع ينفذ على موازنة اللامركزية للعام 2024 يشمل أعمال تصريف مياه الأمطار وتأهيل جوانب الطريق وإجراء التحسينات اللازمة على مخارج ومداخل الطريق.

 




 

 


 

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