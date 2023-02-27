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الإثنين، 27-02-2023 02:02 م

الاطباء البيطريين ترد على الزراعة: نفوق الابقار مستمر يومياً بسبب الحمى القلاعية - فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت نقابة الأطباء البيطريين إن تسجيل نفوقات بين الأبقار بسبب الحمى القلاعية ما زال مستمراً ويسجل يوميا نفوقات، وفقاً لفرق الرقابة على المزارع. 

وأضافت النقابة، ردا على بيان وزارة الزراعة حول عدم تسجيل إصابات جديدة بالحمى ، أنه لم تقوم الوزارة بنشر التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالفحوصات، ولم يتم عرض نتائج العينات وماهية العينات التي جمعت، ولم يتم نشر التسلسل الجيني للعترة المعزولة والمختبر الذي أصدر هذه النتائج.

وطالبت وزارة الزراعة بنشر التقرير الصادر عن المختبر المرجعي.

وتاليا بيان النقابة : 

في البيان الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 26/2/2023 أفادت الوزارة بانحصار مؤشر الإصابات الى الصفر مع استمرار التعافي في كميات الحليب ضمن بؤرة الاصابة مع ارتفاع ملحوظ ومستمر يؤكد على توفر الكميات المناسبة للتصنيع، كما افادت الوزارة بانتهاء عمل لجان حصر الأضرار الخاصة بالنفوق ميدانيا من مساء يوم الأحد الموافق 26/2/2023.

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كما تضمن البيان نتائج التقرير الصادر عن اللجنة التي شكلت من قبل منظمة صحة الحيوان أفاد بأن العترة الجديدة من فايروس sat 2 مطابقة جينيا للعترة الموجودة حاليا من العراق وقد تكون انتقلت بعدة وسائل منها الاعلاف التي تم استيرادها من العراق حيث تم استيرادها حصريا لجمعية مربي الابقار(كما ورد حرفيا في البيان).

ومن منطلق مسؤوليتنا كمؤسسة وطنية تعنى بالصحة الحيوانية بشكل خاص وامن وسلامة الغذاء بشكل عام توقفنا مطولا عند نتائج التقرير الصادر عن اللجنة الذي جاء كلاما مرسلا فلم تقم الوزارة بنشر التقرير الصادر عن اللجنة ولم يتم عرض نتائج العينات كما لم نعلم ماهية العينات التي جمعت ولم يتم نشر التسلسل الجيني للعترة المعزولة والمختبر الذي أصدر هذه النتائج والذي من المفترض أن يكون مختبرا مرجعيا ومحايدا.

حتى يتمكن أهل الاختصاص من تحليل الوقائع لتبنى على أساسها خطة مستقبلية لتطويق أمور مماثلة بأقل الخسائر وهنا نطالب وزارة الزراعة نشر التقرير الصادر عن المختبر المرجعي.

كما استوقفنا اعتماد التشابه في التسلسل الجيني للعترة المعزولة مع التسلسل الجيني للعترة المتواجدة في العراق وإغفال تشابه التسلسل الجيني للعترة المتواجدة منذ زمن في القرن الافريقي فان كان هذا التشابه دليل على أن العترة دخلت من العراق الشقيق فهي دليل من جهة اخرى انها قد تكون دخلت بسبب استيراد الحيوانات الحية من دول افريقية مثبت تواجد هذة العترة فيها مسبقا.

كما نستغرب اعتماد العراق الشقيق سببا في دخول العترة الجديدة للبلاد علما بان العراق وبناء على تقارير منظمة صحة الحيوان قد عزل هذه العترة في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2023 أي بعد تفشي الوباء في الأردن الذي حدث في شهر كانون الاول 2022.

كما يحق لنا ان نتسائل عن الجهة المسؤولة عن استيراد الأعلاف إصدار اذونات الاستيراد وعمليات الفحص لهذه الاعلاف قبل السماح بدخولها الا يجب ان تتحمل هذه الجهة مسؤوليتها.


وذلك بالإفصاح عن نتائج الفحوصات الجرثومية لهذه الاعلاف والاخبار عن المتسبب بدخولها.

كما نضع بين يدي وزارة الزراعة معلوماتنا بان الاعلاف التي تم استيرادها من العراق لم تستورد خصيصًا لجمعية مربي الأبقار وتم بيع الاعلاف في كافة مزارع المملكة.

كما نبدي استغرابنا من معلومات الوزارة في سجل بياناتها على حدوث التعافي وانحسار الاصابات وتوقف الوفيات وذلك في ظل استمرار الوفيات والخسائر حسب ملاحظة الأطباء في الميدان.

ومن هنا ندعو وزير الزراعة وسعادة رئيس اللجنة النيابية الزراعية بالتنسيق مع أطباء الاختصاص في الميدان بزيارة ميدانية لمزارع الابقار للاطلاع على واقع الحال.

واليوم طَوَت وزارة الزراعة ملف وباء الحمى القلاعية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع يجول في بالنا تساؤل ماذا سنفعل غدا في حال دخول وباء بأحد الأمراض المشتركة مع الإنسان مثل مرض حمى الوادي المتصدع وحمى النيل الغربي؟ الن تكون الخسائر اعظم؟

كما ندعو وزير الزراعة للتعاون مع أصحاب الاختصاص من الجهات المحايدة وليست من أصحاب المصالح للإجابة على هذه التساؤلات بهدف تحليل الموقف بطريقة علمية وطبية ما من شأنه احتواء الازمة الحاصلة وتلافي حصول مثيلاتها مستقبلا.

 

 




 

 


 

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