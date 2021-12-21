الاقتصاديَّة الوزاريَّة تُناقش نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنيَّة الفلسطينيَّة

اللوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة الاقتصاديَّة الوزاريَّة في اجتماعها، الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ناصر الشريدة، نتائج اجتماعات الدَّورة السَّادسة للجنة العليا المشتركة الأردنيَّة - الفلسطينيَّة.



وأكَّدت النتائج ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وتذليل الصّعوبات التي تواجه حركة التَّبادل التجاري بين البلدين.



وشملت النتائج عدة محاور تضمن التعاون الاقتصادي، من بينها دعم تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي، من خلال تشجيع زيارات الوفود الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تسهيل عملية انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 30 كانون الأول 2011.

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