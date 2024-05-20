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الإثنين، 20-05-2024 04:27 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب وشابات الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أهمية دور الشباب، في إبراز مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال العيسوي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من شباب وشابات محافظة الزرقاء، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وسيبقى عونا ومساندا للشعب الفلسطيني الشقيق، حتى يستعيد حقوقه، ويقيم دولته المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

ولفت إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ بدء العدوان السافر على غزة، يوظف مكانته الدولية والإقليمية، والاحترام الذي يحظى به في مختلف المحافل العالمية، لوقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها الأشقاء في القطاع.

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من جهتهم، أعرب المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بما تحقق من إنجازات وتحديثات شملت جميع القطاعات في عهد جلالة الملك، مؤكدين أن حكمة وحنكة جلالته قادت الوطن، خلال (25) عاما نحو التميز، ودرأت عنه ويلات وأزمات المنطقة، وجعلت من الأردن واحة أمن واستقرار.

وأكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مواقف ومساعي جلالته المكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.

 

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