الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

الخميس، 13-10-2022 12:03 م

الاقتصاد الرقمي: 187 ألف مواطن فعّلوا هوياتهم الرقمية

سد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
وصل عدد المستخدمين المُفعلين للهوية الرقمية على تطبيق "سند" الحكومي 187 ألف مستخدم لغاية الآن، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد المفعلين لحسابهم على تطبيق سند 461.695 ألف مستخدم.


ونوهت أن عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي لغاية شهر تشرين الأول الحالي 3 مليون تحميل مؤكدة أن الوزارة تسعى بنهاية العام الحالي للوصول إلى 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند.


وفي تصريحات سابقة عزمت الحكومة أن تصل في عام 2025، إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إضافة إلى تحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

أخبار متعلقة
82022791840457082389

اطلاق خدمات تجريبة على تطبيق سند اعتباراً من اليوم