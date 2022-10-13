الاقتصاد الرقمي: 187 ألف مواطن فعّلوا هوياتهم الرقمية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

وصل عدد المستخدمين المُفعلين للهوية الرقمية على تطبيق "سند" الحكومي 187 ألف مستخدم لغاية الآن، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وأضافت الوزارة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد المفعلين لحسابهم على تطبيق سند 461.695 ألف مستخدم.



ونوهت أن عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي لغاية شهر تشرين الأول الحالي 3 مليون تحميل مؤكدة أن الوزارة تسعى بنهاية العام الحالي للوصول إلى 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند.



وفي تصريحات سابقة عزمت الحكومة أن تصل في عام 2025، إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إضافة إلى تحقيق نسبة 50% من الانتقال للحوسبة السحابية.

