الامانة: اغلاقات وانذارات لمنشآت خالفت أوامر الدفاع والشروط الصحية

الوكيل الإخباري- اغلقت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى، منشأتين وانذرت 108 اخرى، لمخالفتهم اوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والمهنية.

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واوضحت الامانة في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء، ان فرق التفتيش نفذت 675 زيارة يوم امس، نجم عنها تلك المخالفات والانذارات، بالاضافة الى تحرير 5 مخالفات صحية ومهنية لمنشآت اخرى.



واشارت الى ان فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، وبالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، نفذوا 64 جولة مشتركة على الباعة المتجولين، ما اسفر عن ازالة 62 بسطة مخالفة، واتلاف 2335 لترا من العصائر و76 كيلو غراما من المواد الغذائية الاخرى. كما حررت لجان السلامة العامة 3 مخالفات لأفراد على أمر الدفاع .