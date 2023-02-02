الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن المملكة تأثرت مع بداية خمسينية الشتاء بمنخفض جوي أدى الى تساقط الامطار وتركزها على شمال ووسط المملكة حيث عدلت مجاميع الامطار حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس من الموسم المطري الحالي 2022/2023 بنسب جيدة تراوحت ما بين (02%-27%) من المعدل الموسمي المطري العام.

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ووفق الأرصاد، كانت المناطق الوسطى والمناطق الشمالية بما فيها الاغوار الوسطى والشمالية من المملكة هي الأكثر تأثرا بالهطولات المطرية.



وأضاف آل خطاب بأن اعلى مجموع مطري بلغ في المناطق الشمالية في محطة رصد اربد بمجموع مطري بلغ (107.5) ملم بما نسبته 24% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ (92.3) ملم بما نسبته 18% من معدلها الموسمي العام يليها محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ (88.0) وبما نسبته 15% من معدلها الموسمي العام.



اما في العاصمة عمان فقد شهدت محطة رصد الجامعة الأردنية محموع مطري بلغ (92.0) ملم بما نسبته 18%، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ (82.0) ملم بما نسبته 17% من معدلها الموسمي العام.



الرسم البياني ادناه يبين النسبة المئوية لانحراف المجاميع المطرية حتى صباح 02/02/2023 عن معدلها المطري العام لمثل هذا الوقت من الموسم المطري.