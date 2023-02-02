الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

الخميس، 02-02-2023 02:05 م

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

463470


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن المملكة تأثرت مع بداية خمسينية الشتاء بمنخفض جوي أدى الى تساقط الامطار وتركزها على شمال ووسط المملكة حيث عدلت مجاميع الامطار حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس من الموسم المطري الحالي 2022/2023 بنسب جيدة تراوحت ما بين (02%-27%) من المعدل الموسمي المطري العام.

اضافة اعلان


ووفق الأرصاد، كانت المناطق الوسطى والمناطق الشمالية بما فيها الاغوار الوسطى والشمالية من المملكة هي الأكثر تأثرا بالهطولات المطرية.


وأضاف آل خطاب بأن اعلى مجموع مطري بلغ في المناطق الشمالية في محطة رصد اربد بمجموع مطري بلغ (107.5) ملم بما نسبته 24% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ (92.3) ملم بما نسبته 18% من معدلها الموسمي العام يليها محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ (88.0) وبما نسبته 15% من معدلها الموسمي العام.


اما في العاصمة عمان فقد شهدت محطة رصد الجامعة الأردنية محموع مطري بلغ (92.0) ملم بما نسبته 18%، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ (82.0) ملم بما نسبته 17% من معدلها الموسمي العام.


الرسم البياني ادناه يبين النسبة المئوية لانحراف المجاميع المطرية حتى صباح 02/02/2023 عن معدلها المطري العام لمثل هذا الوقت من الموسم المطري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120233115397226770179

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

0bc94955-c346-4b43-9700-0e39a5844fc5

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

6

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

327556335_763080742213191_99970952675736498_n

التعامل مع 1144 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عداد المياه بعد تشميعه -(من المصدر)

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين سدود الأردن إلى 85 مليون م3

أخبار متعلقة
file

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً

مطر6

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية

2252

متى يستقبل الأردنيون خمسينية الشتاء لهذا العام؟

f2bbed1c-whatsapp-image-2021-12-20-at-9.06.46-pm

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة جنوب وشرق المملكة

120231116493518174455

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

12023893627265536022

الطاقة والمعادن: ضرورة الجاهزية العالية لشركات الكهرباء