الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الازدحام في مدينة حجاج غور نمرين بالاغوار اعتيادي.



وقال لـ "الوكيل الاخباري" أنه لا يوجد أي اشكالات على المعتمرين هناك، وإنما هي أزمة معتمرين اعتيادية.



من جهته أكد مدير أوقاف البلقاء أحمد الخرابشة أن فترة انتظار المعتمرين قبل اجتياز الحدود طبيعي.



وكانت وسائل اعلام فلسطينية نقلت ان معتمرين يعانون من التأخير بمدينة حجاج غور نمرين في طريق عودتهم الى فلسطين.

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