الدفاع المدني: 3 وفيات بحوادث متفرقة خلال 72 ساعة

الوكيل الإخباري - قال الملازم أول محمد الخطاطبة، من مديرية الدفاع المدني، إنه تم خلال 72 ساعة الماضية، التعامل مع وفات 3 اشخاص في حوادث مختلفة.

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وبين الخطاطبة، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أن شخصين توفيا إثر تعرضهما لحادث تصادم وتدهور مركبة في محافظة معان، ما أدى الى اصطدامها بمركبة شحن "تريلا"، حيث تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث وفاة طفل إثر تعرضه للغرق في الزرقاء، عند سقوطه داخل "حفرة امتصاصية" وتم إخراجه بواسطة فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني الزرقاء، وتم إخلائه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأضاف أنه تم التعامل مع إصابة شخصين في محافظة مأدبا إثر سقوطهما عن مقطع صخري في منطقة ماعين، حيث قامت فرق الإسعاف بنقلهم الى مستشفى النديم الحكومي وكانت إحدى الإصابات بالغة.