الامن العام : إصابة ضابط ومدنيين من قبل أحد المشبوهين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وفي مساء هذا اليوم اشتبهت احدى دوريات البحث الجنائي في مدينة معان بأحد الاشخاص وعند محاولة إيقافه بادر على الفور بإطلاق عيارات نارية عشوائية باتجاه طاقم الدورية مما ادى إلى إصابة ضابط صف من مرتبات البحث الجنائي وشخصين مدنيين كانا في المكان وجميع إصاباتهم بمنطقة الأقدام وجميعهم قيد العلاج.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم التعامل معه على الفور وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المُستخدم وما زال التحقيق جارياً .

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