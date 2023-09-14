الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة اشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تمكنوا منذ بداية هذا الاسبوع من التعامل مع 11 قضية نوعية في قضايا الاتجار والترويج والتهريب في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 22 شخصاً ممن يشكلون خطراً على المجتمع .



وفي أبرز تلك القضايا وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول احد الاشخاص المرتبطين بعصابات دولية للاتجار وتهريب المخدرات والتأكد من استلامه لكميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق تلك العصابات إذ جرت مداهمته والقاء القبض عليه وبتفتيش مكانه عثر على 350 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .



وفي قضية أخرى في لواء الرمثا أُلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 110 الاف حبة مخدرة كانا يخططان لتهريبها لاحدى دول الجوار ، فيما القي القبض في البادية الشمالية على مروجَين اثنين بحوزتهما 6000 حبة مخدرة .



وفي محافظة اربد دوهم مطلوب مصنف بالخطر والمطلوب الأول في مناطق غرب اربد وبحقه 22 طلبا امنياً والقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري .

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وفي العاصمة تم التعامل مع اربع قضايا القي القبض في الاولى على اثنين من تجار المخدرات اثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من اجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و 14 الف حبة مخدرة و 150 غم كريستال ، كما ودوهم في القضية الثانية مروجان اثنان للمخدرات والقي القبض عليهما وبحوزتهما 35 كف حشيش و 5 الاف حبة مخدرة ، وفي القضية الثالثة القي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة ، وفي آخر القضايا في العاصمة ضُبطت 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة بحوزة مروج .



وفي محافظة المفرق والبادية الشمالية نفذت حملة امنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات القي القبض خلالها على تسعة منهم وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 17 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .



وفي معبر العمري الحدودي جرى ايقاف احدى مركبات الشحن قادمة من دولة مجاورة والتي وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة اخرى وبتفتيشها عثر داخلها على 150 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة .



وفي احدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين باخفاء كميات من المواد المخدرة ، إذ تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 14 الف حبة مخدرة والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية .

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