الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

الامن العام : حملات امنية مستمرة بكافّة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون

"البرلمانية الأردنية البحرينية" تبحث والسفير البحريني تعزيز التعاون

انقلاب صهريج على الطريق الصحراوي

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-08-2023 01:46 م

الامن العام : حملات امنية مستمرة بكافّة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون

3202329181510363139042


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافّة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر تمّوز ومن تاريخ 1/7/2023 ولغاية 31/7/2023 تم التعامل مع 599 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1106 أشخاص ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الاعلامي أنّه ضُبط خلال تلك القضايا (71 )كغم من مادة الحشيش و ( 400 ) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (5 كيلو غرام ونصف ) من مادة الكريستال المخدرة و 20 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و (500 ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدرة و ( 2 كيلو و 300 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد التوعوي فقد نفّذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 626 نشاطا توعويا لشهر تمّوز تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة . 

وفي ذات السياق بلغ عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر حزيران 96 حالة ما بين دخول ومراجع .

 وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافّة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل مَن يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231623251866959037

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

1690889396351

التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي بصمة

1687261086612

بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون الجرائم الإلكترونية

M63A1594

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

442001

الخرابشة: الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة

720232222220498418861

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

أخبار متعلقة
011f5d7cbfc18a953827efd069012bca

الأمن: القبض على 9 من مروجي المخدرات خلال 24 ساعة

551a6da7dce0609e55115dd7d69c2b24

الدفاع المدني يتعامل الآن مع حريق كبير بمصنع اسفنج في راس العين

مديرية الامن العام

الامن العام : قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب خطر بعد اشتباك مسلح

60ae81d6dc371

الفراية يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات

main_image64aef00b0b56f

القبض على أب قتل ابنته في إربد

6202315101055835489268

الامن العام يطلق رسالة تحذير صارمة : بالمرصاد لهؤلاء - صورة