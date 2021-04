الامن العام يحذر الاردنيين من سرقة حسابات الواتساب

الوكيل الاخباري - رغم عديد التحذيرات المتكررة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي حول سرقة الحسابات الشخصية عبر تطبيق الواتساب الا انه ما زالت ترد وبشكل يومي شكاوى تتعلق بذات الموضوع .



وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية قد حذرت مستخدمي تطبيق واتس اب منذ فترة من أسلوب جديد لسرقة الحسابات الشخصية عبر تطبيق واتس اب من خلال انتحال اسماء شخصيات عامة والتواصل مع المستخدمين وايهامهم باشراكهم في مجموعات على تطبيق الواتس اب والفيسبوك وايهامهم بضرورة ارسال رمز التحقق لاستكمال اشراكهم في هذه المجموعات في وقت ان رمز التحقق الذي يرد الى المستخدم هو رقم (كود) التفعيل الخاص بالحساب على تطبيق الواتس اب ولا صحة للحاجة الى اي رمز تحقق للانضمام الى اي مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



وهنا تُهيب وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ضرورة عدم ارسال اي رقم (كود) تفعيلي (رقم التحقق ) الخاص بتطبيق الواتس اب لاحد بغض النظر عن الاسلوب الاحتيالي في طلبه



وتؤكد على ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (two-step verification ) على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة تطبيق الواتس اب،وكذلك تُحذر من الدخول لاية روابط مجهولة أو مشبوهة والتفاعل معها



(ويجدر الاشارة هنا الى ان رسالة شركة الواتس اب التي تتضمن كود التفعيل تدعو الى ضرورة عدم مشاركة الرقم التفعيلي وتتضمن صراحة عبارة (باللغات المختلفة):(لا تطلع احدا عليه )

Don't share this code with others

Ne partagez pas ce code avec d'autres



مشيرة الى انه وفي حال التعرض لمثل تلك القضايا ، العمل على الفور على ارسال رسائل نصية لقائمة الاسماء تتضمن التحذير من التواصل عبر الواتس اب وتنبيههم لعدم مشاركة اي بيانات مالية او مصرفية او الاستجابة لاي طلب يرد اليهم عبر الواتس اب وكذلك القيام بحذف الحساب واعادة تنزيله ومحاولة اعادة تفعيل الحساب مرة اخرى .



علما بأنه يمكن التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بأي وقت عبر صفحة الوحدة على موقع الفيسبوك أو من خلال الخط الساخن ( 065633404 ) أو رقم الواتس اب (0770993331)