الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف تفاصيل فيديو تعذيب الطفلين الذي ضجت به مواقع التواصل

عجلون: 16 مشغلا لتأهيل الشباب في معهد التدريب المهني

الامن العام يكشف أسباب اختراقات واتساب الأخيرة بالاردن

تركيا: 174 وفاة بكورونا وبدء التطعيم نهاية الاسبوع

448 وفاة بكورونا في ايطاليا و68 بأوكرانيا

الضمان الاجتماعي تبدأ استقبال طلبات المساعدات المالية

وصول اول دفعة من لقاح فايزر لمطار الملكة علياء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

بايدن يتلقى ثاني جرعة من لقاح كورونا

ايران: 91 وفاة و6208 اصابات جديدة بكورونا

الإثنين، 11-01-2021 09:55 م

الامن العام يكشف تفاصيل فيديو تعذيب الطفلين الذي ضجت به مواقع التواصل

1220202816628340051980


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام ان الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وظهر خلاله طفلان تعرضا للاساءة والتربيط بواسطة حبال صور خارج المملكة .
اضافة اعلان

وأكد الناطق الاعلامي ان ادارة حماية الاسرة فور ورودها مقطع الفيديو عملت على التأكد من مكان تصويره والاطفال الذين ظهروا خلاله حيث جرى استدعاء والد الطفلين الذي أكد بعد الاستماع لاقواله ان طفليه يقيمان مع والدتهما خارج المملكة .

وتابع الناطق الاعلامي ان ادارة حماية الاسرة ستقوم ووفق الاصول القانونية المتبعة بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة لمتابعة حالة الطفلين واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحمايتهما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220202718835329501040

عجلون: 16 مشغلا لتأهيل الشباب في معهد التدريب المهني

1202111123154807662212

الامن العام يكشف أسباب اختراقات واتساب الأخيرة بالاردن

1020205164921731071559

الضمان الاجتماعي تبدأ استقبال طلبات المساعدات المالية

b69ca74dacbd59d4cdc145325fdfe331

وصول اول دفعة من لقاح فايزر لمطار الملكة علياء

11202023185222229900238

توجيهات ملكية لوزارة الاوقاف لإعادة تأهيل المسجد الحسيني

620201883125797109930

وزير الصحة يوضح حول توزيع مطعوم فايزر

أخبار متعلقة
1202179549611970189

تحذير أمني هام للأردنيين

12202024133839837046168

الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

12202029132018305817908

حادثة تهز البلقاء اليوم

120213191915992041410

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

Q0VoQBcZxkkW1p4Jw9fbiknNYGbb2XaX7pfv2H6i

إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

3333

مدير الأمن العام يوجه رسالة للاردنيين