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الخميس، 16-11-2023 12:58 م

الامن : القبض على مضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة بالزرقاء

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في مديرية شرطة الزرقاء تعاملوا مع حريقين على مدخل مدرسة ودار عبادة في محافظة الزرقاء بعد بلاغات وردت بذلك دون وقوع إصابات تذكر واقتصرت الاضرار على اضرار مادية بسيطة . 

وأكد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد مضرم النار وأُلقي القبض عليه وتبين بانه يعاني وتظهر عليه علامات المرض النفسي وجرى تحويله للمركز الوطني للطب النفسي لتقييم حالته النفسية وإحالته والتقارير الطبية بعد ذلك للقضاء.

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