الامن : ضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مهربي ومروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع قضيتين لتهريب وترويج المواد المخدرة في محافظتي الزرقاء وإربد.



ففي محافظة الزرقاء وبعد متابعة المعلومات الواردة بقيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة لتهريبها لإحدى الدول المجاورة عبر إخفائها داخل إحدى المركبات فقد تمكن فريق تحقيقي خاص بمتابعة تلك المعلومات وتمكن من تحديد هوية الأشخاص والمركبة المراد استخدامها لتهريب المواد المخدرة وجرى القاء القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا في القضية وضبط المركبة التي عُثر داخلها على (250) الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أُخفيت بمخابئ سرية بجسم المركبة .



وفي القضية الثانية في محافظة اربد فقد أُلقي القبض على أربعة اشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزتهم بعد القاء القبض عليهم على ( 21) كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة و(80) غراماً من مادة الكريستال المخدرة وسلاحاً نارياً .

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