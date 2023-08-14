الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نوهت ادارة السير الى تعطل مركبة شحن (قلّاب) داخل نفق الداخلية بإتجاه دوار الشميساني، الامر الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة للسير المتجه نحو الدوار الرابع ، لحين التعامل مع أثر التعطل .



وقالت الادارة في منشور عبر فيسبوك : "علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على تسيير الحركة المرورية وتنظيمها راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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