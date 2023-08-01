تنبيه هام من إدارة السير للسائقين

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أصدرت إدارة السير المركزية تنبيهاً على السائقين بضرورة التأكد من جاهزية المركبات الفنية وخاصة نظام التبريد وتفقد المياه داخل خزان التبريد، نظرا لارتفاع درجات الحرارة .وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه تم ملاحظة ازدياد أعطال المركبات نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحرك أو نظام التبريد الخاص بالمركبة خلال الأيام الماضية، ما تسبب باعاقة أو ازدحام مروري، داعيا السائقين إلى تجنب الاصطفاف داخل حرم الشارع أو أعلى الجسور أو داخل الأنفاق تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، وفي حال تعطلت المركبة يمكن اتخاذ أقصى المسرب بإتجاه اليمين قدر الإمكان.وشدد على أن ارتفاع حرارة المركبة يؤدي الى تعطلها مباشرة ، لذا على السائقين تفقد جاهزية مركباتهم باستمرار والحرص على عدم خلو خزان "ماء الروديتر" او توقف نظام التبريد على المحرك، لأن ذلك سبب رئيس قد يؤدي الى تعطلها والتسبب باعاقة او ازدحام مروري .