وزير الداخلية يصدر تعليمات المواد الخطرة والقابلة للانفجار

الوكيل الإخباري - أصدر وزير الداخلية، مازن الفراية، تعليمات نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار لسنة 2023.

اضافة اعلان



وقال الوزير الفراية: "نظرًا لما تقتضيه اعتبارات المصلحة الوطنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والحيلولة دون تعريض حياة المواطنين للخطر في الآونة الأخيرة تكرار الحوادث نتيجة عدم تطبيق منظومة الأمن والسلامة لدى سائقي الآليات التي تنقل المواد الخطرة".



وتاليًا التعليمات:

-أولًا: التزام السائق عند نقله المواد الخطرة أو القابلة للانفجار بضرورة حمل وثيقة نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار بعد التوقيع عليها بالاستلام وأن يكون على معرفة بمدى خطورتها وكيفية التعامل معها.



- ثانيًا: التأكد من وجود الملصق التحذيري بشكل واضح على وسائط النقل.



-ثالثًا: الالتزام بمسار الرحلة المحدد من قبل الجهات الأمنية وحدود السرعة المسموح بها.



-رابعًا: أن يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله قيادة فئة المركبة التي يقودها.



-خامسًا: أن يكون حاصل على شهادة من مديرية الأمن العام تثبت أنه قد اجتاز دورة تدريبية في مجال نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار.



سادسًا: أن يكون حاصل على تصريح من مديرية الأمن العام للقيادة مثل هذه المركبات ويجددها سنويًا.



سابعًا: يحظر على السائقين اصطفاف أو مبيت وسائط نقل المواد الخطرة في الأماكن المأهولة بالسكان.