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الإثنين، 03-10-2022 06:26 م

الامير علي ينتقد الحكومة - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقد رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم الامير علي بن الحسين ، الإثنين، غياب الاهتمام الحكومي بالملاعب الأردنية.

وبين الأمير علي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن الحكومة ستقوم على إعادة "إصلاح" ستاد عمان الدولي لاستضافة اللقاء الودي الذي يجمع النشامى والمنتخب الاسباني، "انما الاستادات عامة و تلك التى تحمل اسماء الملك عبدالله والملك حسين و الامير حسن و الامير محمد… تفتقر اي اهتمام..  الى متى؟".

وأشار إلى أن الاتحاد الاردني لكرة القدم، غير مسؤول عن صيانة الاستادات التى تقام عليها البطولات المحلية و الدولية.

وتالياً نص التغريدة : 

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