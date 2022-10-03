الامير علي ينتقد الحكومة - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقد رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم الامير علي بن الحسين ، الإثنين، غياب الاهتمام الحكومي بالملاعب الأردنية.



وبين الأمير علي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن الحكومة ستقوم على إعادة "إصلاح" ستاد عمان الدولي لاستضافة اللقاء الودي الذي يجمع النشامى والمنتخب الاسباني، "انما الاستادات عامة و تلك التى تحمل اسماء الملك عبدالله والملك حسين و الامير حسن و الامير محمد… تفتقر اي اهتمام.. الى متى؟".



وأشار إلى أن الاتحاد الاردني لكرة القدم، غير مسؤول عن صيانة الاستادات التى تقام عليها البطولات المحلية و الدولية.



وتالياً نص التغريدة :

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