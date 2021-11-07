الانتقال لمبنى جديد يعطل نظام الادخال بوزارة الزراعة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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بدأت وزارة الزراعة بنقل مكاتبها الى المبنى الجديد للوزارة في شارع الاردن.وقال مراجعون ل "الوكيل الاخباري" انهم يحاولون اتمام معاملاتهم الخاصة بإدخال المنتجات الزراعة الا ان النظام متعطل في الوزارة.مصدر بالزراعة ارجع تعطل النظام لعمليات نقل المعاملات والمكاتب من مبنى الوزارة القديم بشارع الملكة رانيا العبدالله الى الموقع الجديد بشارع الاردن.وقال المصدر ان الموقع الجديد للوزارة تم اختياره لتسهيل وصول المراجعين وتوفر المواقف والمساحات المطلوبة للموظفين والمراجعين إضافة إلى تملك الوزارة لهذا المبنى بعد مرور عقود من الاستئجار دفعت الحكومة أضعاف ثمن المبنى.