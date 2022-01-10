الاوبئة : أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا يصل إلى الرئة إلّا في حالتين

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن المتحور الجديد لن يتسبب بتسجيل أرقام عالية من الإصابات في الأردن.



وأشار في حديثه للتلفزيون الأردني إلى التجهيز والاستعداد للتعامل مع “أوميكرون” وتوافر الخبرة في تشخيص الحالات.



وتابع "المتحور الجديد “أوميكرون” يصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا يصل إلى الرئة إلّا في حالتين وهما عند الإصابة بالمتحور الجديد قبل التطعيم، “أو في احتمالية أقل” بعد أخذ جرعتي اللقاح وعدم تلقي الجرعة الثالثة دون الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

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