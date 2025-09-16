الثلاثاء 2025-09-16 12:28 م
 

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
مواد مخدرة
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

xfh

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد



 
 





الأكثر مشاهدة