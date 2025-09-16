الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة

11:07 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. اضافة اعلان





وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.