الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء
-
اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة
-
سلطة وادي الأردن: إنجاز 90% من مشروع تعبيد الطرق الزراعية في دير علا
-
الحكومة تحذر الأردنيين من صندوق الحظ - تفاصيل
-
إحالة 95 شخصا وأصحاب حسابات على مواقع التواصل لنائب عام عمّان
-
المياه: ضبط اعتداءات جديدة في منطقة عين الباشا
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية
-
5 اصابات بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية