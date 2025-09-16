المياه: ضبط اعتداءات جديدة في منطقة عين الباشا

10:14 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت طواقم وزارة المياه والري/سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع مديرية مياه عين الباشا، وبالتنسيق مع شركة مياه الأردن "مياهنا" - مديرية التفتيش، ومديرية مياه عين الباشا، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، 3 اعتداءات في منطقة لواء عين الباشا على خطوط مياه رئيسية، لتزويد مزارع ومشاتل ومنازل مخالفة على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب. اضافة اعلان





وأوضحت سلطة المياه أنه، وبناءً على معلومات توفّرت، توجّهت فرقها للكشف على المنطقة، وضبطت اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وتبيّن أن مزارع ومشاتل تسحب عدة خطوط مياه بطريقة مخالفة، وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.



وشددت السلطة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصَون حقوقهم المائية، لأن هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم.