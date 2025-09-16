المياه: ضبط اعتداءات جديدة في منطقة عين الباشا

وأوضحت سلطة المياه أنه، وبناءً على معلومات توفّرت، توجّهت فرقها للكشف على المنطقة، وضبطت اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وتبيّن أن مزارع ومشاتل تسحب عدة خطوط مياه بطريقة مخالفة، وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.
وشددت السلطة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصَون حقوقهم المائية، لأن هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم.
