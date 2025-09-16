الحكومة تحذر الأردنيين من صندوق الحظ - تفاصيل

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، في تصريح صحفي، إنّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين تلقّت شكاوى من مواطنين حيال ذلك، وأن هذه الجوائز مُضلِّلة، والقيمة الفعلية للصندوق غير مساوية لسعر التكلفة المدفوعة من قبلهم، ما ألحق أضرارًا مادية بالأشخاص المتعاملين معها.
وأضاف أن هذه الممارسات مخالفة للتشريعات النافذة التي تمنع تقديم الجوائز بهذه الطريقة المُضلِّلة، وتُعتبر من السلوكيات التي تضرّ بالمواطن الأردني، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تلك المنصات وأي شكاوى ترد إليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مَن يقوم على تلك الإعلانات والحملات الترويجية المُضلِّلة، وإحالتهم إلى القضاء.
ودعا البرماوي المواطنين إلى عدم المشاركة في تلك الحملات أو التفاعل معها، وعدم دفع أي مبالغ نقدية لشراء هذه الصناديق المُضلِّلة، والإبلاغ عن هذه الإعلانات عبر تطبيق الواتساب على الأرقام: (0797527819 / 0797527832).
وقال إن قانون الصناعة والتجارة، وقانون حماية المستهلك، والتشريعات ذات العلاقة، تُجرّم هذه الأفعال غير المشروعة، حيث يُعاقب كل من يُقدِم عليها بغرامة مالية من (1000) ألف دينار إلى (10000) عشرة آلاف دينار، أو بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بكلتا العقوبتين معًا.
