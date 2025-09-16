أعشاب تدعم صحة كليتيك

الوكيل الإخباري- تُعد الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تلعب دورًا حيويًا في تنقية الدم من السموم وتنظيم توازن السوائل. ولأن الحفاظ على صحة الكلى يبدأ من نمط الحياة، فإن إدخال بعض أنواع شاي الأعشاب إلى روتينك اليومي قد يُساهم في دعم وظائفها بشكل طبيعي.

فيما يلي نستعرض أفضل أنواع شاي الأعشاب التي أظهرت دراسات أنها قد تساعد في تعزيز صحة الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراضها:



✅ أفضل أنواع شاي الأعشاب لصحة الكلى:

شاي جذر الهندباء: مدر طبيعي للبول يساعد على طرد السموم والأملاح الزائدة.

شاي البقدونس: غني بمضادات الأكسدة ويعزز صحة الكلى والمسالك البولية.

شاي الزنجبيل: يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن تدفق الدم إلى الكلى.

شاي الكركديه: يخفض ضغط الدم ويقي من أمراض الكلى، لكن يجب الحذر عند تناوله مع أدوية الضغط.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، يحمي خلايا الكلى من التلف، ويجب تناوله باعتدال.

شاي البابونج: يقلل التوتر ويحسن النوم، مما يتيح للكلى فرصة للراحة والتعافي.



⚠️ تنبيه: رغم فوائد هذه الأعشاب، يجب استشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أو تتناول أدوية، لتجنب التداخلات أو الآثار الجانبية.