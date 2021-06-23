الاوبئة : اصابات متحور دلتا تحت السيطرة وقيد العزل

الوكيل الاخباري -

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أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن متحور دلتا أصبح هو السائد في دول العالم، وقد يكون سببا لحدوث موجات جديدة، مبيّنا أن اكتشاف الحالات التي أعلن عنها في الأردن وعددها (170) اصابة بمتحور دلتا جاء نتيجة الرصد والمتابعة للقادمين من الخارج، مشيرا إلى أهمية التنبه والالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة.وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية إن اكتشاف الحالات لا يدعو للقلق، خاصة وأنها تحت السيطرة وقيد العزل، كما تتم متابعة المخالطين، مؤكدا أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ولا يوجد ارتفاع بعدد الحالات ومازالت نسبة الفحوصات الايجابية أقل من 3%.