الاوبئة : بعض الأسس لا يمكن التنازل عنها بإعطاء المطاعيم

الوكيل الاخباري -

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وجه عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي دعوة الى منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء عدم اعتراف الدول بتلقي نوع معيّن من اللقاحات ، مثل لقاح سينوفارم الصيني ، رغم اعتماده من المنظمة، مشيرا إلى أن شهادات المطاعيم يجب أن تُعطى لمتلقي اللقاح دون ذكر نوع المطعوم مادام معتمدا من منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى وجود بعض الأسس التي لا يمكن التنازل عنها في اعطاء المطاعيم، مثل المدة بين الجرعة الأولى والثانية، والتي يجب أن لا تقلّ عن (21) يوما مهما اختلف نوع المطعوم.