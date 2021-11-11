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الخميس، 11-11-2021 05:17 م

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شدد عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي على ضرورة وجود إجراءات وقائية بالتعاون مع المواطن والأجهزة الرقابية التي يتوجب عليها تشديد الرقابة بشأن ارتداء الكمامة وتلقي المطاعيم والتباعد الجسدي بين المواطنين.

وأوضح أنّه على الحكومة تشديد الرقابة للإجراءات الوقائية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الالتزام بارتداء الكمامة والإقبال على تلقي المطاعيم الحل الأمثل للتقليل من فرص زيادة الحالات.

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