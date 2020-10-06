الاوقاف تغلق مساجد بسبب الاصابات بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلن مدير أوقاف محافظة جرش فراس ابو خيط، اغلاق عدد من المساجد في المناطق التي تشهد ارتفاعا بأعداد الاصابات بفيروس كورونا بالمحافظة.وأضاف أبو خيط لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إغلاق عدد من المساجد في بلدة مرصع اعتباراً من غد الأربعاء لدخول البلدة في العزل الصحي لمدة أسبوع، إضافة الى مسجد في بلدة مقبلة والمسجد القديم بمخيم سوف.وبين ابو خيط أن هذا الإغلاق جاء لحماية المصلين من الوباء ومنع اتشاره وهي من الضرورات التي حث عليها الدين الحنيف، داعيا الى الالتزام بالشروط الصحية والتباعد وتجنب التجمعات.