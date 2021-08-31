الاوقاف تكرم طالبات ومعلمات مدارس شيخ الشهداء عمر المختار

الوكيل الاخباري - كرمت وزارة الاوقاف اليوم الثلاثاء، طالبات الثانوية العامة في مدرسة شيخ الشهداء عمر المختار في عمان، للعام الدراسي 2020 - 2021 .



وثمن مدير عام المدارس خالد علي إسماعيل خلال الحفل، الذي حضره مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله عقيل الدعجة، الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتذليل العقبات أمام وقفية مدارس شيخ الشهداء، ما منحها المزيد من التقدم والازدهار ومواكبة التطوير.

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