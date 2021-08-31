الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

تقرير أمريكي: دبي في وضع جيد لدخول سوق العملات الرقمية

وزير الداخلية يجري تنقلات بين المحافظين - أسماء

اصابات في مشاجرة مسلحة بالبقعة

239 ألف تصريح عمل لسوريين بالأردن منذ 2016

الاوقاف تكرم طالبات ومعلمات مدارس شيخ الشهداء عمر المختار

الدكتور زغلول النجار ينفي لـ الوكيل خبر وفاته

إغلاق مدارس في الهند بسبب تفشي حمى فيروسية مجهولة

الصحة: كورونا قد يتحول لمرض موسمي

القوات المسلحة تنعى الوكيل المشاقبة

الجيش يعلن عن وفاة وكيل مشارك في النجم الساطع بمصر

الثلاثاء، 31-08-2021 01:14 م

الاوقاف تكرم طالبات ومعلمات مدارس شيخ الشهداء عمر المختار

820215102445406758751


الوكيل الاخباري - كرمت وزارة الاوقاف اليوم الثلاثاء، طالبات الثانوية العامة في مدرسة شيخ الشهداء عمر المختار في عمان، للعام الدراسي 2020 - 2021 .

وثمن مدير عام المدارس خالد علي إسماعيل خلال الحفل، الذي حضره مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله عقيل الدعجة، الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتذليل العقبات أمام وقفية مدارس شيخ الشهداء، ما منحها المزيد من التقدم والازدهار ومواكبة التطوير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فرايه

وزير الداخلية يجري تنقلات بين المحافظين - أسماء

الامن

اصابات في مشاجرة مسلحة بالبقعة

main_image612dff68c73e2

239 ألف تصريح عمل لسوريين بالأردن منذ 2016

زغلول

الدكتور زغلول النجار ينفي لـ الوكيل خبر وفاته

وزارة الصحة

الصحة: كورونا قد يتحول لمرض موسمي

E-G-eubX0AE9an9

القوات المسلحة تنعى الوكيل المشاقبة

أخبار متعلقة
7202129201742429993278

الاوقاف: استمرار فرض التباعد والكمامة

الخلايلة

الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

وزارة التربية والتعليم

مدرسة حسين الطوالبة تحتفل بمئويتها

2

الوكيل الإخباري يرصد تنفيذ الطلبة لبرنامج الفاقد التعليمي - صور

820211415581610442568

تنفيذ برنامج التعويض عن الفاقد التعليمي اليوم

82021222554774642929

عجلون : مطالب باستكمال مشروع اضافة غرف صفية لمدرسة راجب للبنات