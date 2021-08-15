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الأحد، 15-08-2021 08:36 ص

الوكيل الإخباري يرصد تنفيذ الطلبة لبرنامج الفاقد التعليمي - صور

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الوكيل الإخباري - رصدت عدسة "الوكيل الإخباري" ، منذ ساعات الصباح الباكر ، توجه  الطلبة الأحد، للالتحاق ببرنامج التعويض عن الفاقد التعليمي الذي سيكون وجاهيا، حيث سيتلقى الطلبة المفاهيم والنتاجات الرئيسية التي لم يتلقوها خلال العام ونصف بعملية التعلم عن بعد.

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وتم تطبيق الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي المعتمد في وزارة التربية والتعليم ، للحد من انتشار فيروس كورونا في المدارس .

 

ويوجد ضابط ارتباط في كل مدرسة، لمتابعة التزام العاملين في المدرسة بالاشتراطات الصحية لبروتوكول الصحي، بحسب الناطق باسم وزارة التربية أحمد المساعفة.
ووصل عدد الطلبة المسجلين في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لبرنامج المفاهيم والنتاجات الأساسية لتعويض الفاقد التعليمي نحو 814 ألف طالب في المدارس من أصل مليوني طالب، بحسب تصريح مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الخميس الماضي.






 




 

 


 

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