البحث الجنائي : نكرر تحذيرنا بأنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الأسود

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة البحث الجنائي تتبعوا معلومات وردت عن قيام ثلاثة اشخاص من جنسية إفريقية بإيهام عدد من الاشخاص بامتلاكهم دولارات سوداء وأقل من سعر السوق ومحاولتهم الإيقاع بهم بذلك الأسلوب الاحتيالي القديم .



وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمة مكان وجود الاشخاص، وأُلقي القبض عليهم وبتفتيش المكان عُثر على كميات كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة بحجم العملة ومواد أخرى تستخدم في ذلك الأسلوب الاحتيالي، واعترفوا بالتحقيق معهم بمحاولة الاحتيال على المواطنين والايقاع بهم بعد إيهامهم بامتلاكهم دولارات سوداء ذات قيمة .



وتجدد مديرية الأمن العام تحذيرها المتكرر بأنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الأسود والمجمد والأقل من سعر السوق وأي شخص يدّعي ذلك فهو محتال، ويجب عدم التعامل معه والإبلاغ عنه مباشرة .

اضافة اعلان