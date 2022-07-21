البحوث الزراعية ينظم جلسة توعوية حول مكافحة الفساد

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم حوارية بعنوان" مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية".



وبين المساعد للشؤون المالية والإدارية للمركز موسى القصير " أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربته لأنه يشكل خطراً على المال العام .



مؤكداً أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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