الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : 4 وفيات بحادث غرق ببركة زراعية في الأزرق

تحويلات مرورية بسبب حادث سير مروع بعمان - صور

بلدية الجيزة تبدأ بتطبيق خطة تجميل وتطوير مدخل اللواء

البحوث الزراعية ينظم ورشة عن حماية الأصناف النباتية

المفلح يلتقي مدراء التنمية ومكاتب صندوق المعونة في إقليم الشمال

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

مئات آلاف الحجاج يستقرون في منى عشية الوقوف بعرفات

كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

بلدية الكرك تباشر بتنفيذ أعمال عطاء الخلطة الاسفلتية الساخنة

توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

الخميس، 07-07-2022 07:28 م

البحوث الزراعية ينظم ورشة عن حماية الأصناف النباتية

5202222174059109830672


الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحكومة الهولندية، ورشة نقاشية حول حماية الأصناف النباتية بمشاركة ممثلين من الشركات المنتجة للبذور المحلية والعالمية.

وأشار مساعد الأمين لشؤون الثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس عبد الوالي الطاهات، إلى التكاملية في إجراءات تسجيل البذور بين الوزارة وذراعها العلمي المركز الوطني للبحوث الزراعية، منوها إلى أن ذلك الأمر سينعكس إيجابا على فاتورة البذور لدى المزارعين وتخفيض كلف مدخلات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاستدامة الزراعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تحويلات مرورية بسبب حادث سير مروع بعمان - صور

w

بلدية الجيزة تبدأ بتطبيق خطة تجميل وتطوير مدخل اللواء

6202230125016735876472

المفلح يلتقي مدراء التنمية ومكاتب صندوق المعونة في إقليم الشمال

w

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

إرادة ملكية

كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

5202223154730677676207

بلدية الكرك تباشر بتنفيذ أعمال عطاء الخلطة الاسفلتية الساخنة

أخبار متعلقة
w

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

e

محافظ المفرق يلتقي المستثمرين في مدينة الثريا الصناعية التنموية

wwwww

الملك: ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة ومحاسبة المقصرين

1

بحث التعاون بين الوطني للبحوث الزراعية وجائزة خليفة للتمور

620222122335456460875

اجتماع في وزارة المياه مع فريق برنامج زمالة المياه الوطني

88

عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة