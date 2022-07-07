البحوث الزراعية ينظم ورشة عن حماية الأصناف النباتية

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحكومة الهولندية، ورشة نقاشية حول حماية الأصناف النباتية بمشاركة ممثلين من الشركات المنتجة للبذور المحلية والعالمية.



وأشار مساعد الأمين لشؤون الثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس عبد الوالي الطاهات، إلى التكاملية في إجراءات تسجيل البذور بين الوزارة وذراعها العلمي المركز الوطني للبحوث الزراعية، منوها إلى أن ذلك الأمر سينعكس إيجابا على فاتورة البذور لدى المزارعين وتخفيض كلف مدخلات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاستدامة الزراعية.

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