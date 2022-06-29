محافظ المفرق يلتقي المستثمرين في مدينة الثريا الصناعية التنموية

الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق، سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، ضرورة توطين الاستثمار وإزالة جميع المعيقات التي تعترضه، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.



وأشار النجادا، خلال لقائه المدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان وعدد من المستثمرين اليوم، إلى سعي الحكومة الجاد لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال الاعتماد على الذات في ظل تداعيات الأزمة العالمية، والعمل على معالجة موضوع التضخم والحفاظ على استقرار الدينار الأردني.

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