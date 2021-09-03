البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الأردنية الفلسطينية المصرية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن البرلمان العربي يُثمِن عالياً مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي عقدت بقصر الاتحادية بجمهورية مصر العربية.

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وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يشيد بمضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بها، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية .



وأعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعد المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد العسومي على أن البرلمان العربي يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثلاث بشأن أهمية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الملف إعلاءً للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.