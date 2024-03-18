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الإثنين، 18-03-2024 01:58 م

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

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الوكيل الاخباري- طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.اضافة اعلان


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الاثنين، يأتي الإصدار بعنوان "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" ويتكون من 4 طوابع، قيمة الفئة الواحدة 50 قرشا، وقيمة المجموعة 2 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.50 دينار.

ويركز الإصدار "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" على نشر مبادئ المحبة والوئام والتسامح من خلال إظهار دور العبادة في مدن ( إربد، مأدبا، السلط، عمان).

ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفرها في مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، وفي اربد من خلال مكتب بريد اربد المركزي ومكتب بريد أم قيس ومكتب بريد عجلون، وفي مكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك المركزي، ومكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.

 




 

 


 

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