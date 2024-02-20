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الثلاثاء، 20-02-2024 12:42 م

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

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الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في الترتيب 66 عالمياً والثالث عربياً، على مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤسسة "وايتشيلد" العالمية. اضافة اعلان


ووفقاً للتصنيف الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" تم تصنيف الأردن بالترتيب 10 عالمياً و4 بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للدول التي لديها إمكانات كبيرة للنمو ( المرونة) من خلال سياسات قصيرة المدى.

وبيّن التصنيف أن مجالات التحسن لمرونة العمل في الأردن يجب أن تكون الأولوية على أساس وطني لتقليل هامش الفجوة. 

وأوضح التصنيف أنه يجب أن تتضمن الأولوية "زيادة العمالة، والإنتاجية، والارتقاء بالقوة العاملة و المشاركة - لا سيما بين النساء - وتعزيز فعالية سياسات سوق العمل النشطة، والتدريب، وجذب الأعمال، والاستثمار في مجال العلم والبحث والتطوير والابتكار، والشروع في الانتقال للإقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات في الترتيب الأول عربياً و33 عالمياً،  تلتها دولة قطر لتكون الثاني عربياً و56 عالمياً.

 




 

 


 

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