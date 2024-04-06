البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من قسائم الجواب الدولية لعام 2024

الوكيل الاخباري - طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من قسائم الجواب الدولية لعام 2024، للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتبارا من صباح الأحد.

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وبحسب بيان لشركة البريد اليوم السبت، يأتي الإصدار بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي، حيث تجمع هذه القسائم من قبل هواة الطوابع والمهتمين شأنها شأن الطوابع البريدية، وتستبدل في أي من البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي بطوابع بريدية تلصق على المراسلات، وتعادل قيمتها قيمة التخليص على الرسائل العادية المرسلة الى الخارج بالطريق الجوي لتسهيل المراسلات بين الدول .



وأوضح البيان ان هذه القسائم متوفرة من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان التالي: انقر هنا



كما يمكن الحصول عليها من قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية :جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مأدبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البتراء، الكرك، ام قيس، عجلون، السلط، ماحص والفحيص.

