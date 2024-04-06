السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

قبل وخلال عطلة عيد الفطر .. جولات فجائية على المنتجات التي يزداد الطلب عليها

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من قسائم الجواب الدولية لعام 2024

وزارة الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء

مراسل إسرائيلي يكشف ما لم يقله الجيش عن مقتل مستوطنة بهجوم 7 أكتوبر

إسرائيل ترهن إرسال وفدها للقاهرة برد "إيجابي" من حماس

في الأسبوع الأخير من رمضان .. أسعار الخضار والفواكه محليا

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

السلعة الأغلى محلياً .. نقيب المجوهرات يوضح أسباب الارتفاع التاريخي للذهب

المنتخب الوطني تحت سن 23 يلاقي أستراليا في افتتاح بطولة كأس آسيا

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

السبت، 06-04-2024 02:21 م

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من قسائم الجواب الدولية لعام 2024

2


الوكيل الاخباري - طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من قسائم الجواب الدولية لعام 2024، للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتبارا من صباح الأحد.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لشركة البريد اليوم السبت، يأتي الإصدار بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي، حيث تجمع هذه القسائم من قبل هواة الطوابع والمهتمين شأنها شأن الطوابع البريدية، وتستبدل في أي من البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي بطوابع بريدية تلصق على المراسلات، وتعادل قيمتها قيمة التخليص على الرسائل العادية المرسلة الى الخارج بالطريق الجوي لتسهيل المراسلات بين الدول .


وأوضح البيان ان هذه القسائم متوفرة من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان التالي: انقر هنا


كما يمكن الحصول عليها من قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية :جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مأدبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البتراء، الكرك، ام قيس، عجلون، السلط، ماحص والفحيص.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

قبل وخلال عطلة عيد الفطر .. جولات فجائية على المنتجات التي يزداد الطلب عليها

خضار

في الأسبوع الأخير من رمضان .. أسعار الخضار والفواكه محليا

الصفدي

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

د

"صناعة عمان" توجه دعوة للمواطنين حول شراء مستلزمات ضيافة العيد

1712350137296 (1)

تفاعل أهالي الزرقاء مع فقرات البرنامج الثقافي الرمضاني

1712348082843

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته لليوم الثاني في مركز إربد الثقافي