البريد الأردني يعرض طوابع قديمة للبيع - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البريد الأردني، عرض طوابع قديمة للبيع، من الكميات المتوفرة في مستودع قسم هواة الطوابع التابع للشركة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد زهير العزة، إن الهدف من عرض هذه الطوابع إتاحة الفرصة لمن يرغب من هواة الطوابع أو المهتمين الحصول عليها، خاصة وأن العديد من المواطنين أعربوا عن رغبتهم في الحصول على طوابع قديمة لعدم تمكنهم من امتلاكها عند إصدارها وطرحها للبيع في السنوات السابقة.



وبين أنه يمكنهم مراجعة قسم هواة الطوابع في شركة البريد الأردني بمنطقة المقابلين، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.