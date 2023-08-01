البريد الاردني يعزز اسطول النقل بمركبات كهربائية

الوكيل الإخباري- عززت شركة البريد الاردني اسطول نقلها بمركبات كهربائية لمواكبة التوسع في خدماتها المقدمة للمواطنين.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، عملت بالتعاون مع صندوق "تحسين نوعية الخدمة" التابع لاتحاد البريد العالمي الذي قدم منحة مالية للبريد على شراء 13 مركبة كهربائية للتحول إلى الطاقة البديلة، بهدف توفير النفقات التشغيلية والمساهمة في الحفاظ على البيئة وذلك بتقليل انبعاثات الكربون الناتج عن استعمال مصادر الوقود العادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لا سيما المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ.



يذكر أن البريد الأردني وضع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية لخدمات التوصيل ونقل البريد في جميع محافظات المملكة.