تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البريد الأردني إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية على تطبيق "سند" من خلال بصمة العين في عدد من مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، اعتبارا من يوم غد الأـحد، بهدف تمكين المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية.



وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، إن الشركة قامت بتركيب وتشغيل الأجهزة الخاصة ببصمة العين في عدد من مكاتبها، على أن تشمل العملية تركيب وتشغيل الأجهزة في باقي المكاتب البريدية المنشرة في المحافظات الأخرى تباعا خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة" آيرس جارد ".



وأوضح أن خدمة تفعيل الهوية الرقمية ستقدم مجانا خلال ساعات الدوام الرسمي للمكاتب البريدية، مما يمكن المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية التي وفرتها الوزارة لإنجاز جميع المعاملات والوصول الى السجلات الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة.

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