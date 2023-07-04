الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 12:13 م

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

2022_12_17_10_00_52


الوكيل الإخباري- طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإصدار يأتي بمناسبة اليوم الوطني للعلم الاردني الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام، بهدف إبراز رمزية العلم بأبعاده المعنوية والتاريخية.


واضاف، ان الإصدار يتكون من 6 طوابع بشكل شيتات، وتبلغ قيمة الطابع الواحد 40 قرشا، وبقيمة إجمالية للمجموعة تبلغ دينارين واربعين قرشا، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 50 قرشا للمغلف الواحد بدون إضافة قيمة الطوابع، مشيرا الى أن القيمة الكلية للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف تبلغ دينارين وتسعين قرشا للمغلف الواحد.


وأشار العزة الى ان بإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو في المكاتب البريدية التالية: جبل عمان، اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد العبدلي، بريد اربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البترا، بريد الكرك، بريد ام قيس، ومكتب بريد عجلون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

ك

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

Laila (4)

بعد نشر "الوكيل" .. الكهرباء الأردنية توضح حول محول كهربائي تسبب باصابة الطفل أيهم

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

وزارة التربية والتعليم

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

72023315519774599011

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

أخبار متعلقة
1

افتتاح معرض الطوابع الأذرية في متحف البريد الأردني

1686050925432

السفارة الأذربيجانية والبريد الأردني يقيمان معرضا للطوابع البريدية