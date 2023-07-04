البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري- طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإصدار يأتي بمناسبة اليوم الوطني للعلم الاردني الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام، بهدف إبراز رمزية العلم بأبعاده المعنوية والتاريخية.



واضاف، ان الإصدار يتكون من 6 طوابع بشكل شيتات، وتبلغ قيمة الطابع الواحد 40 قرشا، وبقيمة إجمالية للمجموعة تبلغ دينارين واربعين قرشا، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 50 قرشا للمغلف الواحد بدون إضافة قيمة الطوابع، مشيرا الى أن القيمة الكلية للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف تبلغ دينارين وتسعين قرشا للمغلف الواحد.



وأشار العزة الى ان بإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو في المكاتب البريدية التالية: جبل عمان، اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد العبدلي، بريد اربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البترا، بريد الكرك، بريد ام قيس، ومكتب بريد عجلون.