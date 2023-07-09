الداخلية تطلق تسهيلات جديدة لأبناء القدس - تفاصيل

الوكيل الإخباري -

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يعقد يوم غد الاثنين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات لقاء للاعلان عن حزمة من الخدمات المنوي اطلاقها في المحكمة الشرعية بالقدس خدمة لاهلنا في القدس الشريف.وسيضم اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداوود وسماحة القائم باعمال قاضي القضاة في القدس الشريف الدكتور واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز.ويأتي عقد هذا الاجتماع انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على اهلنا في القدس الشريف، والذي يتجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الاردني في العام 2018.ومن اهم التسهيلات التي سيتم الاعلان عنها قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لاول مرة دون تحديد سن معينة، وكذلك السماح للمواطن الاردني والذي يحمل رقم وطني والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولابنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.وكذلك السماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم***9000، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.بالاضافة الى جملة من الخدمات تم تقديمها لابناء القدس الشريف والتـي حررت في ملحق رقم (1) تم توقيعه الشهر الماضي للاتفاقية الموقعة في العام 2018.