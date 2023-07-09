الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

نقابة أصحاب محلات الذهب تحذر المواطنين من أسلوب احتيالي جديد

بيان هام من الجمارك حول شطب المركبات في جمرك حرة الزرقاء

اعلان هام من الأمانة بخصوص المتقدمين بطلبات توظيف لديها - رابط

الداخلية تطلق تسهيلات جديدة لأبناء القدس - تفاصيل

إحالة أمين عام التشريع والرأي النوايسة والمستشارين الفايز والعساف للتقاعد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

السقَّا و الخطيب سفيران للأردن في إسبانيا وتركيا

إلغاء نقل خارجي لمعلمين - أسماء

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

الأحد، 09-07-2023 05:56 م

الداخلية تطلق تسهيلات جديدة لأبناء القدس - تفاصيل

1688914067902


الوكيل الإخباري - يعقد يوم غد الاثنين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات لقاء للاعلان عن حزمة من الخدمات المنوي اطلاقها في المحكمة الشرعية بالقدس خدمة لاهلنا في القدس الشريف.اضافة اعلان


وسيضم اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداوود وسماحة القائم باعمال قاضي القضاة في القدس الشريف الدكتور واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز.

ويأتي عقد هذا الاجتماع انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على اهلنا في القدس الشريف، والذي يتجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الاردني في العام 2018.

ومن اهم التسهيلات التي سيتم الاعلان عنها قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لاول مرة دون تحديد سن معينة، وكذلك السماح للمواطن الاردني والذي يحمل رقم وطني والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولابنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

وكذلك السماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم***9000، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

بالاضافة الى جملة من الخدمات تم تقديمها لابناء القدس الشريف والتـي حررت في ملحق رقم (1) تم توقيعه الشهر الماضي للاتفاقية الموقعة في العام 2018.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023910645537201562

نقابة أصحاب محلات الذهب تحذر المواطنين من أسلوب احتيالي جديد

11218

بيان هام من الجمارك حول شطب المركبات في جمرك حرة الزرقاء

noimage

اعلان هام من الأمانة بخصوص المتقدمين بطلبات توظيف لديها - رابط

image

إحالة أمين عام التشريع والرأي النوايسة والمستشارين الفايز والعساف للتقاعد

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

720237155531866109600

السقَّا و الخطيب سفيران للأردن في إسبانيا وتركيا

أخبار متعلقة
720234215017481711044

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

2022_12_17_10_00_52

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

1

افتتاح معرض الطوابع الأذرية في متحف البريد الأردني